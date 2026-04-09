Condenan a 15 años a la “Reina de la ketamina” por muerte de Matthew Perry

Un tribunal federal de los Estados Unidos dictó una de las sentencias más relevantes en el caso de la muerte del actor Matthew Perry. Jasveen Sangha, de 42 años, conocida en el bajo mundo del narcotráfico como la “Reina de la ketamina”, fue condenada a 15 años de prisión por su participación en la distribución de la sustancia que causó la sobredosis mortal del intérprete de Friends en 2023.
Sangha se había declarado culpable en septiembre de 2025 de cinco cargos federales, entre ellos distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves. La fiscalía había solicitado la pena máxima de 15 años (180 meses), argumentando la gravedad de los hechos y la falta de remordimiento de la acusada al conocer la muerte del actor.
“Cuando supo que había vendido las drogas que causaron la muerte de Perry, no le importó y siguió vendiendo”, señalaron los fiscales. “Sus acciones demuestran frialdad y desprecio por la vida; eligió las ganancias sobre las personas, provocando un inmenso dolor a las familias de las víctimas”.
El tribunal tomó en cuenta estos argumentos al dictar la sentencia, que se sitúa por debajo del máximo legal de 65 años de prisión que la acusada podría haber enfrentado. Además de la pena privativa de libertad, el juzgado ordenó tres años de libertad supervisada una vez cumplida la condena.
El caso sigue en desarrollo y se espera que la sentencia sirva como precedente en la lucha contra el tráfico de ketamina y otras sustancias controladas en Estados Unidos.