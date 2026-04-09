Condenan a 15 años a la “Reina de la ketamina” por muerte de Matthew Perry

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La justicia federal de EE. UU. sentenció a Jasveen Sangha, apodada la “Reina de la ketamina”, a 15 años de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable de distribuir la droga que provocó la sobredosis fatal del actor de “Friends” en 2023.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/04/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 09/04/2026 08:29 AM.