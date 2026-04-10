Adrián Marcelo se topa en llamada con Matías Almeyda en España y le pide volver a México

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El creador de contenido Adrián Marcelo sorprendió al encontrarse con el exentrenador de Chivas, Matías Almeyda, durante una de sus cápsulas en Madrid, y le lanzó un emotivo llamado a regresar al fútbol mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 12:27 PM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 01:25 PM.