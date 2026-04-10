Adrián Marcelo se topa en llamada con Matías Almeyda en España y le pide volver a México

En una inesperada coincidencia, el popular youtuber mexicano Adrián Marcelo se encontró cara a cara con el exentrenador de Chivas, Matías "El Pelado" Almeyda, mientras grababa una de sus habituales cápsulas callejeras en la capital española.
Al iniciar la entrevista, Marcelo se dirigió a dos jóvenes que afirmaban haber vivido en Guadalajara. Cuando una de ellas solicitó saludar a su padre, el creador quedó perplejo al descubrir que el hombre era, precisamente, el técnico que dirigió a Chivas a su último título de liga. "¿Tu papá es Matías Almeyda?", preguntó incrédulo, a lo que la joven confirmó con entusiasmo.
El momento se tornó emotivo cuando Marcelo, visiblemente sorprendido, exclamó: "No puedo creerlo, su papá es Matías Almeyda. Hermano, lo que hiciste en Sevilla, increíble. Te extrañamos en México, vuelve. Eres un pilar". Almeyda, por su parte, agradeció la admiración del creador de contenido: "Siempre veo todos tus programas, me gustan mucho. Te sigo".
Matías Almeyda es una figura emblemática del fútbol mexicano. Tras iniciar su carrera como jugador y técnico en River Plate (ascenso 2012) y Banfield, alcanzó la fama en México al rescatar a Chivas del descenso en 2015 y llevar al club a cinco títulos en tres años, devolviéndole identidad y competitividad a una institución que solo emplea jugadores nacionales.
Después de su etapa en México, Almeyda dirigió al San Jose Earthquakes en la MLS, al AEK Atenas en Grecia (doblete 2023) y, más recientemente, al Sevilla FC en la temporada 2025‑2026, demostrando su capacidad de adaptación a los más altos niveles del fútbol europeo.
El inesperado encuentro entre Marcelo y Almeyda subraya la influencia que el técnico argentino sigue teniendo en la afición mexicana, y abre la posibilidad de que el "Pelado" regrese a los terrenos de juego del país que lo convirtió en leyenda.