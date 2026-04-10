Becky G denuncia la escasez de oportunidades para mujeres en la industria urbana

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En una entrevista para el podcast de Alex Cooper, la cantante Becky G recordó las limitaciones que enfrentó por ser mujer en festivales y radios, y criticó la cultura laboral que premia el exceso de trabajo sin descanso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 09:51 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 11:10 AM.