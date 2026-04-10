Becky G denuncia la escasez de oportunidades para mujeres en la industria urbana

Becky G, una de las voces latinas más influyentes del género urbano, reveló en el podcast de Alex Cooper que, a lo largo de su carrera, ha sufrido la falta de condiciones y recursos por ser mujer.
Según la artista, en los festivales y programas de radio no se le brindaron las mismas oportunidades que a sus colegas masculinos. "Solo podían tener a una mujer en rotación", recordó, aludiendo a la práctica de la industria que limita la presencia femenina a un único espacio de exposición.
La cantante citó como ejemplos a Karol G (Colombia) y Anitta (Brasil), quienes hoy son estrellas globales, pero que también tuvieron que “arreglárselas” con recursos escasos y apoyarse mutuamente para lucir bien en el escenario.
Becky G también criticó la cultura del trabajo que glorifica la sobrecarga y el sacrificio constante. "Nos hacen sentir orgullosos de no descansar, pero eso nos cuesta entenderlo como artistas", afirmó, señalando que la presión por estar siempre disponible afecta la salud mental y física de los talentos.
En sus inicios, la cantante explicó que cantar en español la empoderó y le permitió ser auténtica, pero también la confrontó con una industria que aún privilegia a los hombres. Su testimonio busca abrir un debate sobre la equidad de género en la música urbana y motivar a las compañías a ofrecer condiciones justas para todas las artistas.
El llamado de Becky G se suma a un creciente número de voces femeninas que exigen cambios estructurales en la industria musical latinoamericana.