Cancelan la interpretación de Belinda del Himno Nacional en la reinauguración del Estadio Azteca

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La cantante Belinda no entonó el Himno Mexicano durante la apertura del Estadio Banorte por una falla administrativa de último minuto, pese a que todos los preparativos logísticos estaban listos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 08:39 AM.