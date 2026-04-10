Cancelan la interpretación de Belinda del Himno Nacional en la reinauguración del Estadio Azteca

En la ceremonia de reinauguración del Estadio Banorte, la participación de la cantante Belinda como intérprete del Himno Nacional Mexicano fue cancelada minutos antes de iniciar el evento, según fuentes de la organización. La decisión se atribuye a un problema interno de coordinación y no a una falta de la artista.
Belinda había completado todos los trámites requeridos: reservación de hotel, boletos de avión y viáticos estaban asegurados. Sin embargo, el programa se modificó en el último momento y otro cantante tomó el micrófono para entonar el himno.
El partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal concluyó en empate sin goles y sin la presencia de Cristiano Ronaldo, lo que sumó a la decepción del público que asistió en masa, estimada en más de 80 mil espectadores.
Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas; seguidores expresaron su molestia por la ausencia de la "Princesa del Pop Latino" y cuestionaron la falta de información oficial. Hasta la fecha, la organización no ha señalado a ningún responsable y asegura que la cancelación fue una decisión de último minuto sin que Belinda haya declinado su invitación.
Belinda, nacida en Madrid en 1989 y nacionalizada mexicana, ha construido una sólida carrera en el pop latino, participando en telenovelas infantiles, lanzando varios discos exitosos y desempeñándose como coach en La Voz México. Su vínculo con la cultura mexicana la ha llevado a participar en múltiples eventos de alto perfil, lo que explica la alta expectativa generada por su posible actuación.
El caso reaviva el debate sobre la planificación de grandes espectáculos deportivos y la inclusión de artistas en ceremonias oficiales, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y coordinación entre los entes organizadores.