Carín León será cabeza de cartel en el Summer Sonic 2026 de Tokio

El artista sonorense Carín León, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León Huez, será uno de los headliners del Summer Sonic 2026 en Tokio, donde se presentará el sábado 15 de agosto en la segunda jornada del festival. La participación del cantante de regional mexicano en uno de los eventos musicales más importantes de Japón subraya la creciente proyección global de la música latina.
Summer Sonic, que se celebra simultáneamente en Tokio y Osaka desde el año 2000, reúne en sus tres días (del 14 al 16 de agosto) una amplia gama de géneros, desde rock y pop hasta hip‑hop y electrónica. En la edición tokiense, los conciertos se desarrollarán en recintos como el ZOZO Marine Stadium y el Makuhari Messe, combinando escenarios al aire libre junto al mar con áreas cubiertas.
Carín León, de 36 años, ha consolidado su carrera como solista tras su paso por el grupo Los Reales. Sus éxitos "Tú", "Como lo hice yo" y "Primera cita" lo han llevado a los primeros lugares de popularidad en México y a colaboraciones con artistas internacionales como Camilo, C. Tangana y Kany García. El cantante ha alcanzado hitos destacados: ganó su segundo Grammy en febrero y, en marzo, encabezó simultáneamente los charts de Regional Mexican Airplay y Latin Airplay de Billboard con "La Morrita", en colaboración con Xavi.
El anuncio de su participación fue confirmado por el propio Carín León a través de historias en Instagram y por el festival en sus redes oficiales, donde también se informó que compartiría cartel con artistas latinos como Latin Mafia y Paloma Morphy. Los boletos ya están a la venta en www.summersonic.com.
Este concierto representa el punto álgido de una serie de logros del artista en 2026. Además de su actuación en Tokio, Carín León tiene programado para septiembre su presentación en el Sphere de Las Vegas, convirtiéndose en el primer artista latino en pisar ese recinto vanguardista. En 2027, llevará su propio festival, La Cura Fest, a Madrid, España, consolidando su influencia tanto en América como en Europa.