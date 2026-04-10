Carín León será cabeza de cartel en el Summer Sonic 2026 de Tokio

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El cantante sonorense de música regional mexicana, Carín León, se presentará el 15 de agosto en el festival Summer Sonic 2026 de Tokio, consolidando su expansión internacional tras ganar su segundo Grammy y liderar las listas de Billboard.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 04:20 PM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 04:32 PM.