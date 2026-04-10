Daddy Yankee será honrado como Persona del Año 2026 en los Latin Grammy

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La Academia Latina de la Grabación reconoce a Daddy Yankee por su trayectoria de casi tres décadas, su labor humanitaria y su papel clave en la expansión global del reguetón, con una ceremonia prevista para el 11 de noviembre en Las Vegas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 08:36 AM.