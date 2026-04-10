Daddy Yankee será honrado como Persona del Año 2026 en los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles que Daddy Yankee será nombrado Persona del Año 2026, un galardón que celebra su trayectoria de casi treinta años como compositor, intérprete y filántropo, así como su influencia decisiva en la difusión mundial del reguetón.
El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, calificó el reconocimiento como “un sueño hecho realidad” y subrayó que representa “más que una carrera exitosa; es el reconocimiento de años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura”. Añadió que recibir este honor es “honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y a la generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía”.
Manuel Abud, presidente de la Academia, describió a Daddy Yankee como “una fuerza definitoria en el ascenso global de la música latina”. Destacó su liderazgo y visión, que han abierto puertas a un género antes estigmatizado y han inspirado a toda una generación de creadores.
La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Las Vegas, dentro de la Latin Grammy Week. El evento incluirá un concierto tributo con interpretaciones de su repertorio a cargo de artistas internacionales y amigos cercanos.
Desde sus inicios en los barrios Las Lomas y Villa Kennedy de San Juan, Daddy Yankee desarrolló un estilo propio que reflejaba realidades sociales complejas. Su consolidación global llegó en 2004 con el álbum Barrio Fino, que vendió más de ocho millones de copias y permaneció 24 semanas en la cima de la lista Billboard Top Latin Albums. El éxito de “Gasolina” marcó un punto de inflexión, llevando el reguetón a audiencias internacionales.
A lo largo de su carrera ha entregado éxitos como “Limbo”, “Con Calma” y “Dura”, y en 2022 anunció su retiro con el álbum Legendaddy y la gira “La Última Vuelta World Tour”, una de las más exitosas de la música latina. Su último trabajo, Lamento en Baile, incluye el tema “Sonríele”, que alcanzó el número uno en Billboard Latin Airplay.
Más allá de la música, Daddy Yankee ha impulsado programas educativos y comunitarios en Puerto Rico, y ha invertido en proyectos deportivos para fomentar el desarrollo de nuevas generaciones.
Con este reconocimiento, la Academia no solo celebra la carrera del artista, sino también su impacto social y cultural, consolidándolo como una figura emblemática de la música latina contemporánea.