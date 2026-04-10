Ella es la modelo que protagoniza el polémico video de “Un Vals” de Christian Nodal

La modelo, stylist e influencer mexicana Dagna Mata ha sido el foco de la conversación en redes sociales y programas de espectáculos tras aparecer en el nuevo video musical de Christian Nodal, “Un Vals”. La joven, nacida en Monterrey y residente en Madrid, España, cuenta con más de 124 mil seguidores en Instagram y 180 mil en TikTok, donde comparte contenido de moda, viajes y colaboraciones con marcas internacionales.
En el videoclip, la presencia de Dagna ha despertado un intenso debate porque su aspecto físico recuerda a la rapera argentina Cazzu y a la cantante mexicana Ángela Aguilar. Internautas han acuñado apodos como “Cazzuangela” o “Angelazzu”, señalando similitudes en los tatuajes y facciones con Cazzu, y el corte de cabello y la estatura con Ángela Aguilar. Estas comparaciones se viralizaron rápidamente, generando teorías sobre una posible estrategia publicitaria detrás de la elección de la modelo.
La propia Dagna comentó en sus historias de Instagram: “No me lo van a creer”, acompañando la publicación con un fragmento del video. Desde entonces, los medios de espectáculos, como el programa Sale el Sol, han analizado la situación. Los conductores debatieron si la coincidencia era intencional; Ana María Alvarado sugirió una posible campaña de marketing, mientras Gustavo Adolfo Infante sostuvo que Nodal habría buscado deliberadamente esa fusión visual para potenciar el impacto del sencillo.
Además de su participación en el video, Dagna Mata ha consolidado su carrera como influencer de moda, colaborando con marcas de ropa y accesorios, y documentando sus viajes por Europa. Su estilo combina tendencias internacionales con toques de la cultura mexicana, lo que le ha permitido crecer rápidamente en plataformas digitales.
Con la creciente popularidad de la modelo, es probable que su presencia en futuros proyectos artísticos o publicitarios continúe generando conversación, especialmente en un entorno donde la imagen y la identidad visual son elementos clave para la promoción musical.