Ella es la modelo que protagoniza el polémico video de “Un Vals” de Christian Nodal

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Dagna Mata, influencer, modelo y stylist originaria de Monterrey, se ha convertido en el centro de la discusión en redes sociales tras aparecer en el videoclip de “Un Vals” de Christian Nodal, donde su parecido con Cazzu y Ángela Aguilar generó comparaciones y teorías de estrategia publicitaria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 11:21 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 11:38 AM.