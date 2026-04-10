Emiliano Aguilar defiende su devoción a la Santa Muerte y exige respeto

El 10 de abril de 2026, el cantante Emiliano Aguilar, integrante de la reconocida dinastía Aguilar, se pronunció ante los medios para abordar la polémica generada por un video publicado en sus redes sociales, donde se le observa encendiendo una vela en un altar dedicado a la Santa Muerte.
Aguilar explicó que su devoción personal ha sido objeto de críticas y comentarios desinformados, pero sostuvo que su fe forma parte de su vida privada y que no busca imponerla a nadie. “Yo respeto las creencias de todos. No voy a juzgar la religión ni las creencias de una persona”, declaró el artista, añadiendo que la falta de conocimiento genera “muchas personas ignorantes que no saben ni qué onda”.
El cantante también señaló que, al hablar del tema, corre el riesgo de que sus palabras sean distorsionadas. Por ello, prefirió limitar sus intervenciones, aunque reiteró su postura de tolerancia: “Si yo empiezo a hablar de esto, hay muchas personas que lo distorsionan. Yo respeto todas las creencias de todos”.
El video que desató la controversia mostró a Aguilar colocando una vela en un altar de la Santa Muerte, lo que provocó una división de opiniones entre sus seguidores: mientras algunos expresaron apoyo y comprensión, otros emitieron críticas severas, calificando la práctica como “poco adecuada”.
Ante la reacción, Aguilar subrayó que su fe es una cuestión personal y solicitó que se le brinde el mismo respeto que se otorga a cualquier otra creencia: “Aunque crean en una mesa, es su poder superior, pues muy su pedo”. Con estas palabras, el cantante buscó cerrar el debate, enfatizando la necesidad de convivencia y respeto mutuo en una sociedad plural.