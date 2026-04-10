Emiliano Aguilar defiende su devoción a la Santa Muerte y exige respeto

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El cantante Emiliano Aguilar respondió a las críticas surgidas tras publicar un video encendiendo una vela en un altar de la Santa Muerte, reiterando su respeto por todas las creencias y pidiendo tolerancia hacia su fe privada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 09:54 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 12:16 PM.