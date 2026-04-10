Harrison Ford revela su lucha contra la depresión antes de la fama

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El actor confesó que, durante su paso por Ripon College, vivió una profunda depresión que lo aisló socialmente. Un accidente al inscribirse en una clase de drama cambió su vida y lo condujo al mundo de la actuación. Además, advirtió sobre la pérdida de vínculo entre la industria cinematográfica y la cultura contemporánea.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 12:27 PM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 01:00 PM.