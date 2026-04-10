Mía y Nina Rubín afirman que las nuevas parejas de sus padres “funcionaron para todos”

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Las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín declararon que las relaciones sentimentales de sus progenitores no han generado conflictos y que la separación de 23 años fue sana, resaltando la felicidad de sus padres con sus nuevas parejas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 09:21 AM.