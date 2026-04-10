Justin Bieber confirma su regreso a los escenarios en Coachella 2026

Coachella 2026 arranca en unas horas y una de sus mayores apuestas es la presentación de Justin Bieber. El artista, quien suspendió parte de su Justice World Tour por motivos de salud, ha declarado que encabezar el festival representa uno de los proyectos más importantes de su carrera actual.
El cantante canadiense, de 32 años, alcanzó la fama mundial a principios de la década del 2000 con éxitos de pop y R&B como “Baby”. A lo largo de su trayectoria ha acumulado numerosos premios y una base de seguidores global. En los últimos años ha priorizado su bienestar personal y familiar, manteniendo una presencia pública más discreta.
Tras lanzar el álbum Swag and Swag el año pasado, el cual le valió una nominación a los Grammy, Bieber realizó una presentación íntima que marcó su regreso oficial a los escenarios. Ahora, su participación en Coachella promete ser un espectáculo de mayor escala, con una mezcla de clásicos y material reciente.
En una transmisión de Twitch en 2025, el artista compartió un emotivo mensaje anunciando su presencia en el festival, generando gran expectativa entre sus seguidores. Se anticipa que el show incluirá colaboraciones con artistas invitados, aunque aún no se han revelado nombres.
Para los fanáticos que deseen seguir el evento, la transmisión será totalmente gratuita el sábado 11 de abril a las 11:25 a.m. (hora de California) a través del canal oficial de Coachella en YouTube.
Esta presentación no solo marca el retorno de Bieber a los grandes escenarios, sino que también constituye un punto de inflexión en su nueva etapa musical, donde combinará nostalgia y propuestas contemporáneas para consolidar su legado en la industria.