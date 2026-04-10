Justin Bieber confirma su regreso a los escenarios en Coachella 2026

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El cantante canadiense, de 32 años, anunció que encabezará el festival Coachella 2026, tras una pausa en su gira por problemas de salud. La presentación, programada para el sábado 11 de abril a las 11:25 a.m. (hora de California), se transmitirá gratis por YouTube.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 02:03 PM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 03:06 PM.