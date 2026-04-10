Majo Aguilar lanza “No Vuelvas”, himno al desamor y al amor propio

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La cantante Majo Aguilar estrena el sencillo “No Vuelvas”, una balada que celebra la ruptura definitiva y la reivindicación de la autoestima, acompañada de un video simbólico donde corta su cabello para marcar el cierre de un ciclo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 12:08 PM.