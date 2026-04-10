Majo Aguilar lanza “No Vuelvas”, himno al desamor y al amor propio

La artista mexicana Majo Aguilar presentó su nuevo sencillo “No Vuelvas”, una canción que explora el momento en que una relación deja de ser refugio y se convierte en un límite necesario. Sin dramatismo ni reproches, la pieza marca un punto final inequívoco: la claridad emocional sustituye al anhelo y la puerta al pasado se cierra de forma definitiva.
En la letra, Aguilar describe la desconexión entre la idea romántica y la realidad, mostrando cómo el amor idealizado se desmorona y la decisión de no volver se vuelve una certeza serena. El estribillo, repetido con insistencia, refuerza la necesidad de cerrar ciclos y respetar los propios límites emocionales.
El video oficial, ambientado en tonos blancos y azules, refuerza el mensaje visualmente. Aguilar aparece vestida de blanco, sentada en un escenario infinito, mientras su cabello trenzado simboliza la vulnerabilidad. En una escena clave, corta su melena frente a un espejo, transformando sus largas trenzas en un pixie cut; el gesto representa la ruptura con el pasado y el nacimiento de una nueva identidad.
“No Vuelvas” se suma a la reciente discografía de la cantante, que incluye los sencillos “Vete” y su versión de “Así Fue” de Juan Gabriel. Con esta canción, Majo Aguilar consolida su posición como una de las voces contemporáneas que equilibran la tradición de la música mexicana con la innovación lírica, ofreciendo historias que resuenan tanto en lo íntimo como en lo colectivo.