Michael J. Fox desmiente rumor de su muerte tras error de CNN

El actor canadiense Michael J. Fox utilizó su cuenta en Threads para aclarar que sigue con vida y goza de buen estado de salud, tras la difusión de una noticia falsa publicada por la cadena CNN que anunciaba su fallecimiento.
El martes pasado, CNN difundió un video titulado “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, en el que se insinuaba que la estrella de Volver al futuro había muerto. Al percatarse del error, la cadena retiró de inmediato la información de todas sus plataformas y emitió un comunicado en el que admitía la equivocación y pedía disculpas a Fox y a su familia.
Con su característico humor, Fox preguntó a sus seguidores cómo reaccionarían ante la noticia de su propia muerte, subrayando la necesidad de verificar la veracidad de la información antes de compartirla.
El rumor surgió en contraste con la aparición pública del actor el pasado martes en Los Ángeles, donde promocionó la tercera temporada de la serie de comedia de Apple TV+ Shrinking. En la producción, Fox interpreta a Gerry, un personaje que comparte diagnóstico de Parkinson con Paul, interpretado por Harrison Ford, lo que marca su regreso a la actuación y lo reúne nuevamente con el guionista y director Bill Lawrence, colaborador de Spin City.
Diagnosticado con enfermedad de Parkinson a los 29 años, Fox ha dedicado gran parte de su carrera a la concienciación y defensa de los pacientes con esta condición, convirtiéndose en una voz influyente en la lucha contra la enfermedad.