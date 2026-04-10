Michael J. Fox desmiente rumor de su muerte tras error de CNN

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El actor confirmó que está vivo y bien, luego de que CNN publicara por error una nota anunciando su fallecimiento; la cadena retiró la información y pidió disculpas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 09:22 AM.