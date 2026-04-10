Pink será la presentadora de los Premios Tony 2026

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La cantante Pink ha sido anunciada como la nueva anfitriona de la gala de los Tony 2026, que se celebrará el 7 de junio en el Radio City Music Hall y se transmitirá en vivo por CBS y Paramount+.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 09:52 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 02:57 PM.