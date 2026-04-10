Pink será la presentadora de los Premios Tony 2026

La artista internacional Pink fue confirmada como la presentadora de la edición 2026 de los Premios Tony, el evento que reconoce la excelencia del teatro de Broadway. La ceremonia tendrá lugar el 7 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York, sede tradicional del galardón.
En un comunicado oficial, la cantante expresó su entusiasmo por participar y resaltó el vínculo personal que mantiene con el mundo teatral: "Broadway ha marcado mi vida y la forma en que creo mis propios espectáculos; es una comunidad solidaria, inclusiva y llena de talento y amor".
Aunque Pink no ha debutado formalmente en un escenario de Broadway, su trayectoria musical y sus espectáculos en vivo, conocidos por sus acrobacias y puesta en escena de alto impacto, la posicionan como una de las artistas más versátiles del entretenimiento actual.
Los productores ejecutivos de los Tony —Raj Kapoor, Sarah Levine Hall y Jack Sussman— señalaron que el perfil de Pink encaja con la esencia del evento, que busca combinar la tradición teatral con la energía de la cultura pop.
La transmisión será en directo por la cadena CBS y estará disponible en streaming a través de Paramount+, plataforma que ha impulsado la audiencia digital del premio en los últimos años. La edición 2025, conducida por Cynthia Erivo, alcanzó 4.85 millones de espectadores en CBS, la mayor cifra en seis años, según Nielsen, y mostró un notable crecimiento en la audiencia por streaming.
Los Premios Tony son organizados por The Broadway League y la American Theatre Wing, instituciones que anualmente celebran la creatividad y el talento del teatro estadounidense.