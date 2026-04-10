Selena Gomez desata rumores de embarazo por vestido viral y gesto que incendió redes

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Tras la presentación de nuevos productos de Rare Beauty en California, Selena Gómez apareció con un vestido rosa metalizado de Prada que provocó una ola de especulaciones sobre un posible embarazo. Hasta la fecha, la cantante no ha confirmado ni desmentido los rumores, que se alimentan de imágenes en las que se toca el abdomen y de comentarios en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 02:00 PM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 02:40 PM.