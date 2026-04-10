Selena Gomez desata rumores de embarazo por vestido viral y gesto que incendió redes

En los últimos días, la actriz y cantante Selena Gomez se convirtió en tema de tendencia en Instagram, TikTok y Twitter después de que se difundieran fotografías de su aparición pública en California, donde presentó la última línea de su marca Rare Beauty. El foco de la polémica fue el vestido rosa metalizado de Prada que lució, el cual llamó la atención por su diseño y por ciertos pliegues que algunos internautas interpretaron como una señal de embarazo.
Las imágenes mostraron a Gómez tocándose el abdomen en varias ocasiones, lo que desató teorías y análisis que sugirieron la posibilidad de que la artista estuviera esperando un bebé. Estas publicaciones se viralizaron rápidamente, posicionándose entre los principales trending topics de la plataforma.
A pesar de la magnitud del rumor, no existe confirmación oficial por parte de la cantante ni de su pareja, el productor musical Benny Blanco. Ambos han permanecido en silencio respecto al supuesto embarazo, y los representantes de Rare Beauty tampoco han emitido declaraciones al respecto.
El contexto del evento también ha sido objeto de discusión. Durante el mismo lanzamiento, Gómez protagonizó un momento íntimo en el podcast "Friends Keep Secrets", donde besó el dedo del pie de Blanco, gesto que algunos usuarios relacionaron con la creciente curiosidad sobre su vida personal.
En conclusión, el debate sobre un posible embarazo de Selena Gómez se sustenta únicamente en interpretaciones de su vestuario y gestos, sin evidencia concreta ni anuncio oficial. El caso ilustra cómo la moda y la exposición mediática pueden generar rumores que se propagan con rapidez en la era digital.