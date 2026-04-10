Sergio Basañez denuncia la exigencia de seguidores en los castings

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El actor Sergio Basañez calificó de “estupidez” la práctica de productoras que solicitan el número de seguidores en redes sociales como requisito para seleccionar talentos, y defendió que el mérito profesional debe ser el único criterio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 12:23 PM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 12:33 PM.