Sergio Basañez denuncia la exigencia de seguidores en los castings

El actor de telenovelas Sergio Basañez, quien recientemente ha incursionado en la venta de caldo de huesos y en la obra de teatro La velocidad del otoño, criticó en una entrevista con el canal de YouTube Ernesto Buitrón News la tendencia de las productoras a exigir a los aspirantes a un casting la cantidad de seguidores y métricas digitales en sus redes sociales.
Según Basañez, “no, lo de los seguidores es una estupidez”. El intérprete sostuvo que el talento, la trayectoria y la capacidad actoral deben ser los únicos parámetros para elegir a un actor, y que la popularidad en línea no garantiza la calidad artística.
El actor reconoció que, aunque no comparte esta práctica, entiende que forma parte de la estrategia actual de las compañías, que buscan aprovechar la influencia de los artistas en las plataformas digitales. Asimismo, señaló que las nuevas generaciones están inmersas en el uso de redes sociales desde temprana edad, comparando la importancia de los seguidores con la “popularidad escolar”.
Basañez también comentó que, mientras continúa vendiendo caldo de huesos como una inversión personal, sigue activo en el teatro, lo que demuestra que su carrera sigue en marcha pese a los cambios en los criterios de selección.
La polémica plantea un debate sobre la meritocracia en la industria del entretenimiento y la creciente presión de los números de audiencia digital sobre los procesos de casting.