Influencer “Un Tal Fredo” se retira de redes tras polémica por su boda en Cuatro Ciénegas

El influencer Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como “Un Tal Fredo”, comunicó que se ausentará temporalmente de sus plataformas digitales tras la serie de escándalos que surgieron a raíz de su boda celebrada el pasado 21 de marzo con su pareja, Adrián Álvarez.
El anuncio, realizado mediante un breve mensaje de agradecimiento a sus seguidores, no especificó una fecha de regreso, dejando en el aire el futuro de su presencia en línea.
Se espera que las autoridades locales continúen investigando el cierre del Río de los Mezquites y que la comunidad jurídica siga de cerca la demanda de la cliente que contrató a Fredo como wedding planner.