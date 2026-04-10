Influencer “Un Tal Fredo” se retira de redes tras polémica por su boda en Cuatro Ciénegas

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Alfredo Cantú Villarreal, conocido como “Un Tal Fredo”, anunció una pausa indefinida en sus redes sociales después de la controversia generada por su matrimonio con Adrián Álvarez el 21 de marzo en Cuatro Ciénegas, Coahuila, que incluyó denuncias de daño ambiental, cierre del Río de los Mezquites y una demanda por incumplimiento de contrato como wedding planner.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 12:46 PM.