Taylor Swift y Travis Kelce tendrían fecha y lugar de boda: 3 de julio de 2026 en Nueva York

Un amigo cercano de la pareja reveló que las invitaciones preliminares, conocidas como “save‑the‑date”, ya fueron enviadas, confirmando la fecha del 3 de julio de 2026 y la ubicación en la ciudad de Nueva York para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
La elección de la capital estadounidense coincide con el periodo previo al Día de la Independencia, una festividad con la que Swift ha sido vinculada en diversas ocasiones. Este anuncio contrasta con reportes anteriores que señalaban a Rhode Island, estado donde la cantante posee una residencia, como posible sede del enlace.
La decisión de celebrar la ceremonia en Nueva York ubica a la pareja entre otras celebridades que han optado por la Gran Manzana para sus matrimonios, como Beyoncé y Jay‑Z (2008) y Justin y Hailey Bieber.
Swift se mudó a Nueva York en 2014, adquiriendo inmuebles en Tribeca y lanzando la canción “Welcome to New York” en su álbum 1989. Además, fue embajadora de bienvenida de la ciudad entre 2014 y 2015. Por su parte, Travis Kelce ha expresado en entrevistas su afinidad por la energía y el ambiente neoyorquinos.
Desde su compromiso anunciado en agosto de 2025, la pareja ha mantenido una presencia constante en medios y redes sociales, aunque aún no se han revelado detalles sobre el lugar exacto dentro de la ciudad, la lista de invitados ni posibles eventos complementarios.