Taylor Swift y Travis Kelce tendrían fecha y lugar de boda: 3 de julio de 2026 en Nueva York

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Según fuentes cercanas, la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce habrían enviado ya sus “save‑the‑date” para una ceremonia el 3 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York, descartando la opción de Rhode Island.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/04/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 10/04/2026 12:00 PM.