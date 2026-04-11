Cynthia Klitbo confiesa depresión tras diagnóstico de enfermedad de Hashimoto

En una entrevista concedida a Imagen Televisión, la actriz de telenovelas Cynthia Klitbo admitió que se siente "muy, muy deprimida" desde que le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que ataca la tiroides.
El diagnóstico se confirmó después de años de síntomas inespecíficos, entre los que destacan episodios de cansancio extremo, cambios bruscos de humor y dolor crónico de espalda. Klitbo explicó que tomó Euthyrox desde los 27 años, pero que la enfermedad quedó sin identificar hasta una revisión hormonal vinculada a la menopausia.
Desde entonces, la actriz ha adoptado una vigilancia estricta de su estado físico y emocional. Las restricciones alimentarias son severas: "no puedo comer pan, no puedo comer azúcar… tengo que cargar mi comida". Estas limitaciones le han llevado a evitar los restaurantes, pues las preguntas sobre ingredientes y modos de preparación resultan frustrantes.
El impacto en su salud mental es evidente. Klitbo describió episodios de tristeza profunda sin causa aparente y señaló que la depresión es una consecuencia frecuente del Hashimoto. "Voy a ir a terapia, porque le decía a mis doctores: ‘Doctor, ¿está segura que no soy bipolar?’".
La actriz también compartió datos de su endocrinóloga, quien indicó que el 51 % de la población mundial habría desarrollado Hashimoto tras las vacunas contra el COVID‑19, y recomendó a quienes experimenten dolor constante o cambios emocionales sin explicación acudir a revisión médica.
El testimonio de Cynthia Klitbo pone en relieve la complejidad de los trastornos autoinmunes y la necesidad de un acompañamiento profesional integral que incluya medicamentos, complementos alimenticios y apoyo psicológico.