Cynthia Klitbo confiesa depresión tras diagnóstico de enfermedad de Hashimoto

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La actriz reveló que el trastorno autoinmune le obligó a cambiar radicalmente su alimentación y estilo de vida, provocando un estado depresivo que la mantiene alejada de los restaurantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/04/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 11/04/2026 10:23 AM.