La Mansión VIP 2026: Alfredo Adame, Niurka y los primeros confirmados del reality

La Mansión VIP, el reality que promete ser el evento 24/7 más ambicioso de internet, se estrenará el 12 de abril de 2026 a las 8:30 p.m. en YouTube. El proyecto, ideado por el influencer HotSpanish, reunirá a 16 personalidades de la televisión, el espectáculo y las redes sociales en un encierro de 30 días, con transmisión continua y sin edición.
HotSpanish ha declarado que el objetivo es “mantener la atención del público joven que consume entretenimiento en plataformas digitales”, y que la transmisión será en vivo y sin interrupciones, permitiendo al público seguir cada detalle de la convivencia, los retos y las eliminaciones.
Con un premio de 2 millones de pesos y la participación de figuras como Alfredo Adame y Niurka, La Mansión VIP se perfila como uno de los eventos de entretenimiento más esperados del 2026.