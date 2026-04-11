La Mansión VIP 2026: Alfredo Adame, Niurka y los primeros confirmados del reality

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El nuevo reality de HotSpanish, La Mansión VIP, reunirá a 16 figuras públicas en un encierro de 30 días transmitido en vivo por YouTube. Entre los confirmados están Alfredo Adame y Niurka, y el premio asciende a 2 millones de pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/04/2026 09:35 AM.
En Espectáculos y editada el 11/04/2026 09:56 AM.