Aldo Rendón revela que besó a Luis Miguel durante una cena en Acapulco

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En el último episodio del podcast “Pinky Promise”, el estilista Aldo Rendón confesó haber besado al cantante Luis Miguel mientras jugaban a la botella en una cena privada en la casa del artista, relato que también confirmó la actriz Roxana Castellanos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 03:29 PM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 03:56 PM.