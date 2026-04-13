Aldo Rendón revela que besó a Luis Miguel durante una cena en Acapulco

Aldo Rendón, uno de los estilistas más reconocidos del espectáculo mexicano, sorprendió a sus colegas al admitir que, durante una cena en la residencia de Luis Miguel, le dio un beso mientras jugaban al tradicional juego de la botella.
El episodio del podcast Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, contó con la participación de Galilea Montijo, Claudia Troyo y Roxana Castellanos. Fue en la primera hora del programa, que duró tres horas, cuando Rendón relató la anécdota: “Con Luis Miguel me besé”.
Según el estilista, la velada surgió después de que Kate del Castillo recibiera una invitación de Micky Hernández (Micky Hernández, alias “Micky”) para cenar en la casa del cantante. Rendón explicó que el grupo estaba compuesto por Kate, Montserrat Oliver, Bárbara Coppel, Roxana Castellanos, su exnovio Leo y varios amigos.
Rendón describió la atmósfera: la casa de Luis Miguel estaba decorada con máscaras venecianas y la cena se sirvió “subiéndolas”, según sus palabras. Tras la comida, los presentes se dirigieron a la sala y comenzaron a jugar a la botella. Cuando la botella apuntó a Luis Miguel, el propio cantante aceptó el reto y, como bromeó, “el juego iba a cambiar de tono”. Fue entonces cuando Rendón, a quien en esa época llamaban “la Chiquis”, recibió el beso del artista.
Roxana Castellanos corroboró la historia, recordando que al llegar a la casa de Luis Miguel “un señor con una canasta nos dijo ‘Pueden dejar sus zapatos’” y que el ambiente se tornó “todo negro” cuando la luz se apagó para iniciar el juego.
Al ser preguntado por Karla Díaz sobre el sabor del beso, Rendón respondió con una serie de halagos que provocaron carcajadas entre los presentes.
El relato, aunque anecdótico, ha generado gran expectación en redes sociales y medios de comunicación, pues muestra una faceta íntima y poco conocida del famoso cantante, a quien Rendón describió como “el mejor host del universo”.