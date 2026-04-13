Alfredo Adame asegura que Andrea Legarreta mantuvo relación con alto ejecutivo de Televisa

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En una entrevista con Javier Ceriani, el conductor Alfredo Adame afirmó que la conductora Andrea Legarreta tuvo un romance con un alto directivo de Televisa, aunque descartó que la boda con Erik Rubín fuera consecuencia de una presión. Las declaraciones se insertan en una rivalidad de más de veinte años entre ambos, sin que la presentadora ni el cantante hayan respondido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 11:50 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 11:47 AM.