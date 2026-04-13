Alfredo Adame asegura que Andrea Legarreta mantuvo relación con alto ejecutivo de Televisa

Alfredo Adame volvió a avivar la polémica que mantiene con Andrea Legarreta al afirmar, durante una entrevista en el canal de Javier Ceriani, que la conductora mantuvo una relación sentimental con un alto ejecutivo de Televisa, aunque negó que dicha relación haya forzado su matrimonio con Erik Rubín.
El conductor explicó que, si bien la versión de una boda “forzada” no coincide en tiempos, sí existió una relación previa entre Legarreta y el directivo, la cual habría generado conflicto con la esposa del ejecutivo, quien, según Adame, llegó a lanzar piedras a la casa de la presentadora al enterarse de los rumores.
Adame también recordó que él mismo fue padrino de auto en la boda de Legarreta y Rubín, y sostuvo que la decisión de contraer matrimonio se tomó después de que la relación con el ejecutivo había concluido, descartando que la presión del alto mando de Televisa haya sido determinante.
En la conversación, el conductor insinuó que la vida personal de Legarreta sigue siendo objeto de especulación, al mencionar la apariencia de una de sus hijas y sugerir que no sería descendiente de Rubín, aunque no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.
Esta nueva acusación se enmarca dentro de una enemistad que se remonta a 1998, cuando ambos trabajaban en el programa Hoy. El conflicto se intensificó tras un incidente en vivo en el que Adame lanzó un insulto a Legarreta, y desde entonces ha incluido denuncias de veto laboral y supuesta manipulación de ejecutivos para perjudicar la carrera del otro.
Hasta el momento, ni Andrea Legarreta ni Erik Rubín han emitido declaraciones oficiales respecto a las acusaciones de Adame, y la controversia sigue sin resolverse.