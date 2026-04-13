Britney Spears entra a rehabilitación tras tocar fondo y enfrentar caso legal por alcohol en EEUU

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La cantante estadounidense aceptó de forma voluntaria un programa de rehabilitación por abuso de sustancias tras ser arrestada por conducir ebria en Ventura, California. El paso busca ayudar su recuperación y favorecer su defensa legal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 08:25 AM.