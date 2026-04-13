David Guetta rinde homenaje a Rosalía con “Berghain” en Coachella 2026

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En el Quasar Stage de Coachella 2026, el DJ francés sorprendió al público al mezclar su set con la introducción de “Berghain”, tema del álbum *Lux* de Rosalía, mientras contaba con la participación especial de Jennifer López.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 08:13 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 10:53 AM.