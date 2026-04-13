David Guetta rinde homenaje a Rosalía con “Berghain” en Coachella 2026

Coachella 2026 se consolidó como el festival más esperado del año, con un cartel encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. En el segundo día, el Quasar Stage ofreció una de las actuaciones más comentadas: el set de David Guetta, que combinó electrónica de alta energía con un inesperado tributo a la española Rosalía.
Al acercarse al cierre de su presentación, Guetta introdujo la canción “Berghain”, del aclamado álbum *Lux*. Los acordes, que fusionan sonidos angelicales con ritmos electrónicos intensos, fueron reconocidos al instante por la audiencia, provocando un estallido de vítores que se viralizó en redes sociales.
El momento cobró mayor relevancia al contar con la presencia de Jennifer López, quien subió al escenario para interpretar su nueva colaboración “Save Me Tonight”. La “Diva del Bronx” añadió un toque de pop‑latino al espectáculo, elevando la energía del público a niveles máximos.
Guetta también repasó sus mayores éxitos, incluyendo Titanium, Memories y Sexy Bitch, y rindió homenaje a leyendas como Avicii y Adele con emotivos covers. La combinación de nostalgia y vanguardia consolidó su set como uno de los puntos álgidos de la edición.
El tributo a Rosalía demostró el alcance global de su música, cruzando barreras idiomáticas y resonando incluso entre los asistentes de habla inglesa. Los videos del momento ya circulan en plataformas digitales, consolidando el instante como histórico para Coachella 2026.