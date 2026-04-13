Eiza González revela triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos

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La actriz mexicana de 36 años anunció que padece adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, diagnósticos que recibió al buscar congelar sus óvulos y que la han llevado a exigir mayor seriedad en la atención de la salud femenina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 04:32 PM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 04:44 PM.