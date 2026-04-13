Fallece el futbolista ghanés Dominic Frimpong tras asalto armado al autobús de su equipo

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Dominic Frimpong, delantero de 20 años del Berekum Chelsea FC, murió a causa de heridas de bala después de que hombres armados atacaran el autobús del equipo en la región de Ashanti, Ghana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 08:49 AM.