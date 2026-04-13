Fallece el futbolista ghanés Dominic Frimpong tras asalto armado al autobús de su equipo

Un trágico ataque armado dejó sin vida al futbolista ghanés Dominic Frimpong, de 20 años, quien jugaba como delantero en el Berekum Chelsea FC de la Primera División. Según informó la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA), el incidente ocurrió alrededor de las 22:30 h del lunes en una carretera de la región de Ashanti, al oeste del país.
Testigos relataron que hombres enmascarados, armados con pistolas y rifles de asalto, abrieron fuego contra el autobús que transportaba al equipo. Los jugadores se vieron obligados a refugiarse entre la maleza mientras los asaltantes procedían al robo. En el tiroteo, Frimpong resultó herido de bala y falleció en el hospital mientras recibía atención médica.
El Berekum Chelsea FC confirmó en un comunicado que el ataque dejó al club consternado y lamentó la pérdida de un joven talento que había sido cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año. En sus 13 partidos con el equipo, Frimpong anotó dos goles y se había ganado el reconocimiento de la afición.
La GFA calificó el suceso como "trágico" y expresó sus condolencias al club y al fútbol ghanés en general, subrayando la necesidad de reforzar la seguridad en las rutas de transporte de los equipos deportivos.
Las autoridades ghanesas continúan investigando el caso y buscan identificar a los responsables del asalto, mientras la comunidad futbolística internacional rinde homenaje al joven jugador.