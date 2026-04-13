Flor Rubio revela que Emiliano Aguilar cobra 40 mil pesos por entrevistas

La familia Aguilar vuelve a ser foco de atención tras la revelación de la conductora de Radio Fórmula, Flor Rubio, quien aseguró que el rapero Emiliano Aguilar, hermano mayor de Ángela Aguilar, está exigiendo una suma de 40,000 pesos a cualquier medio que solicite una entrevista sobre los conflictos internos de la familia.
Durante su espacio en #FórmulaEspectacular, Rubio describió la actitud del joven como “voluble y despectiva” cuando fue abordado en el aeropuerto y mientras grababa un clip en Tepito. Según la periodista, Emiliano habría condicionado sus respuestas a la obtención de dicho pago, lo que, de confirmarse, marcaría un giro en la relación del artista con la prensa.
El anuncio se produce en medio de una serie de controversias que involucran a la dinastía Aguilar: el apoyo público de Emiliano a la cantante Cazzu tras su ruptura con Christian Nodal, la polémica del video “El último vals” y los memes que comparan a la modelo del clip con Ángela y su madre, “La Jefa”. Además, el rapero ha calificado de “increíble” la reacción del público a esas comparaciones, generando miles de comentarios en redes sociales.
Esta nueva revelación añade una capa más a la fractura entre Emiliano y sus hermanos, quienes han mantenido una postura más reservada frente a los medios. La exigencia económica, según Rubio, no solo pone en entredicho la disposición del artista a dialogar, sino que también plantea interrogantes sobre la ética de los medios al considerar pagar por acceso a información familiar.
Hasta el momento, ni el representante de Emiliano Aguilar ni la propia familia han emitido comentarios oficiales al respecto. La situación sigue en desarrollo y será observada de cerca por seguidores y analistas del espectáculo mexicano.