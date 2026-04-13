Flor Rubio revela que Emiliano Aguilar cobra 40 mil pesos por entrevistas

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La periodista Flor Rubio informó que el rapero Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, exige 40,000 pesos a los medios que deseen entrevistarlo sobre la polémica familiar, generando una nueva controversia en la dinastía Aguilar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 08:09 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 10:52 AM.