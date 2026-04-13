Justin Bieber genera polémica en Coachella 2026 por su presentación minimalista

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El regreso de Justin Bieber al escenario de Coachella 2026 desató críticas al presentar su set mayormente a través de videos en YouTube mientras cantaba sentado, lo que provocó un debate sobre la calidad artística versus el poder de la marca del artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 12:29 PM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 04:08 PM.