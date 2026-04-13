Lauren Sánchez afirma que tendría un bebé mañana con Jeff Bezos

En una entrevista concedida a The New York Times, la ex periodista y presentadora Lauren Sánchez, de 56 años, manifestó su disposición a tener un hijo con su esposo, Jeff Bezos. "Tendría un bebé mañana", dijo la mexicana, dejando clara su intención de ampliar la familia que ambos comparten.
El portavoz del empresario respondió que Sánchez no se encuentra embarazada, disipando los rumores que surgieron tras la entrevista. Sánchez ya es madre de tres hijos de relaciones anteriores: Nikko (25 años), fruto de su relación con el exjugador de fútbol americano Tony Gonzalez; y Evan (19 años) y Ella (18 años), nacidos durante su matrimonio con el agente de talentos Patrick Whitesell.
Jeff Bezos, por su parte, tiene cuatro hijos con su exesposa MacKenzie Scott, cuya vida familiar se mantiene alejada de los medios.
Durante la boda de la pareja, celebrada en junio de 2025 en Venecia, Italia, Sánchez recordó momentos emotivos con sus hijos. En el programa Today, relató que el discurso de su hijo Evan, quien superó la dislexia, fue "el momento más significativo e impactante" del día. Días después, en una entrevista con Extra, recordó que el discurso de su hija Ella la hizo llorar antes de las fotos oficiales.
En la conversación con el periódico, Sánchez también describió su relación con Bezos como una de amistad profunda: "Hablo de todo con él. ¡De todo! Jeff es mi mejor amigo, y no digo eso a la ligera". Además, mencionó amistades con figuras del entretenimiento como Kris Jenner y Leonardo DiCaprio, subrayando que su vínculo con este último se remonta a sus veinticinco años.
Desde su matrimonio, la pareja ha sido vista en varios eventos públicos, entre ellos la gala posterior a los Premios Oscar organizada por Vanity Fair, donde caminaron juntos por la alfombra roja junto a otras celebridades.