Lauren Sánchez afirma que tendría un bebé mañana con Jeff Bezos

...

En una entrevista con The New York Times, la conductora y filántropa Lauren Sánchez declaró estar dispuesta a ampliar su familia con Jeff Bezos, aunque aclaró que no está embarazada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 09:13 AM.