Christian Nodal lamenta el sufrimiento de Ángela Aguilar y pospone su boda por la inseguridad

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El cantante regional mexicano Christian Nodal declaró en una entrevista que su esposa, Ángela Aguilar, ha sido blanco de ataques en redes sociales y que la boda religiosa que tenían prevista para mayo de 2024 se ha pospuesto indefinidamente tras un enfrentamiento armado en Zacatecas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 10:42 AM.