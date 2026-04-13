Christian Nodal lamenta el sufrimiento de Ángela Aguilar y pospone su boda por la inseguridad

Christian Nodal expresó su dolor por el acoso que ha recibido Ángela Aguilar desde que hicieron público su romance en junio de 2024. En una entrevista concedida a Telemicro, el intérprete de "Botella tras botella" afirmó que su esposa es la más atacada y que ambos están dispuestos a permanecer juntos "hasta la muerte".
El cantante explicó que comprende el origen de las críticas en redes sociales, aunque no las justifica. Además, confirmó que la boda religiosa que tenían programada para mayo de este año ha sido pospuesta hasta nuevo aviso debido a la "inseguridad" que vivieron en Zacatecas.
El 12 de febrero, Nodal y Aguilar presenciaron un enfrentamiento armado al salir del rancho familiar "El Soyate". Según informó el artista en la Feria Internacional del Caballo 2026, agentes de la SSP y la Defensa MX los escoltaron al aeropuerto para garantizar su seguridad.
Hasta el momento no se ha establecido una nueva fecha para la ceremonia religiosa y Nodal incluso dudó que la boda se celebre en 2026. La pareja sigue enfrentando la presión mediática y los ataques en línea, mientras buscan retomar sus proyectos artísticos y personales.