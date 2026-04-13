Ruby Rose acusa a Katy Perry de abuso sexual: lo que se sabe hasta el momento

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La actriz y modelo Ruby Rose denunció en redes sociales que Katy Perry la agredió sexualmente en un club nocturno de Melbourne hace varios años. La acusación surgió tras la polémica en Coachella y, hasta ahora, la cantante no ha respondido públicamente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 10:11 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 10:21 AM.