Ruby Rose acusa a Katy Perry de abuso sexual: lo que se sabe hasta el momento

Ruby Rose, actriz y modelo australiana, acusó este lunes a la cantante Katy Perry de haberla agredido sexualmente en un club nocturno de Melbourne hace varios años. La denuncia se dio a conocer a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde la artista describió el presunto hecho y lo vinculó a la conversación digital que se generó tras el festival Coachella, después de que circulara una publicación sobre la reacción de Perry al show de Justin Bieber.
En su primer mensaje, Rose escribió: «Katy Perry me agredió sexualmente en un club nocturno en Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?», frase que rápidamente se volvió viral. Posteriormente amplió su versión, detallando los supuestos hechos ocurridos esa noche y señalando que la agresión había quedado sin resolver hasta ahora.
Las declaraciones provocaron una polarización en redes sociales: mientras algunos usuarios respaldaron el testimonio de Rose y exigieron una investigación, otros cuestionaron el momento de la revelación, argumentando que la acusación surgió en medio de la polémica de Coachella.
Hasta el momento, Katy Perry no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a las acusaciones. La cantante, conocida por éxitos como "Firework" y "Roar", mantiene silencio mientras su equipo legal evalúa la situación.
Ruby Rose alcanzó la fama internacional por su papel en la serie Orange Is the New Black y, más recientemente, protagonizó la serie Batwoman y participó en la película John Wick: Chapter 4. Además de su carrera actoral, Rose es una figura pública en la defensa de los derechos LGTBQ+ y la representación de género en la industria del entretenimiento.
La denuncia se suma a un creciente número de casos de presunto abuso sexual en la industria del espectáculo, que continúan generando debate sobre la necesidad de mecanismos de protección y justicia para las víctimas.