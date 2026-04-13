Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, revela diagnóstico de Parkinson

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El guitarrista de 58 años de No Doubt, Tom Dumont, anunció públicamente su diagnóstico de Parkinson de aparición temprana, pero confirmó que seguirá tocando en la serie de conciertos en The Sphere, programada del 6 de mayo al 13 de junio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/04/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 13/04/2026 08:35 AM.