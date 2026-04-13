Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, revela diagnóstico de Parkinson

Los fanáticos de No Doubt recibieron una noticia inesperada antes del histórico concierto de la banda en The Sphere. El guitarrista Tom Dumont, de 58 años, utilizó sus redes sociales para revelar que le han diagnosticado Parkinson de aparición temprana, una condición que ha venido manifestándose desde hace varios años.
En un video publicado en su cuenta oficial, Dumont explicó que, a pesar del diagnóstico, su capacidad para tocar y participar en los shows no se verá comprometida. "Estoy preparando los conciertos que se llevarán a cabo del 6 de mayo al 13 de junio y seguiré en el escenario", afirmó el músico.
El anuncio llega en un momento crucial para la agrupación, ya que Gwen Stefani se convertirá en la primera mujer en encabezar el recinto The Sphere desde su inauguración, marcando un hito histórico para la industria musical.
Dumont subrayó que su decisión de hacer pública la enfermedad busca crear conciencia y derribar estigmas asociados al Parkinson. "Quiero que mis seguidores sepan que, aunque la enfermedad está presente, no define mi vida ni mi música", declaró.
El guitarrista también expresó su gratitud por la trayectoria musical que ha disfrutado y reiteró su compromiso con los seguidores y con la banda, asegurando que la calidad del espectáculo no se verá afectada.
Con la serie de conciertos programada para más de un mes, No Doubt continuará ofreciendo su repertorio clásico y nuevo, mientras Gwen Stefani lidera la histórica presentación en The Sphere.