Arrestan a Brandon "Bug" Hall, el ex‑Alfalfa, por incumplir citaciones judiciales y de tráfico

Brandon "Bug" Hall, conocido por su papel de Alfalfa en la película infantil The Little Rascals (1994), fue arrestado por autoridades de Ohio, según informó el medio especializado en farándula TMZ. La detención se originó por la falta de comparecencia a una citación judicial programada para el 31 de diciembre de 2024, así como por una infracción de tráfico emitida el 29 de octubre de 2024 por no contar con seguro de responsabilidad civil.
Los documentos obtenidos por TMZ indican que Hall, de 38 años, no respondió a la orden judicial y, como consecuencia, fue detenido. No se han revelado cargos adicionales ni se ha especificado la duración de la detención. Asimismo, la información sobre la infracción de tránsito no ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Hasta el momento, el actor no ha emitido comentarios al respecto. Hall, quien se retiró de la industria del entretenimiento en 2020 tras una conversión al catolicismo tradicionalista, vive actualmente en una granja aislada en Arkansas, donde lleva una vida “off‑grid” bajo un voto de pobreza junto a su esposa y sus cinco hijos.
El caso llega después de que, a principios de este año, Hall se hiciera tendencia en redes sociales al hablar de su aislamiento y su fe. Su trayectoria incluye participaciones en producciones de Disney como Honey, We Shrunk Ourselves, así como apariciones en series como CSI y Criminal Minds. Sin embargo, su retiro de Hollywood y su estilo de vida austero han mantenido su perfil bajo, lo que hace que este arresto sea la primera noticia de índole legal que se difunde ampliamente.
Se espera que las autoridades locales proporcionen más información sobre los cargos y el proceso judicial en los próximos días.