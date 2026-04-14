Arrestan a Brandon "Bug" Hall, el ex‑Alfalfa, por incumplir citaciones judiciales y de tráfico

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El actor que interpretó a Alfalfa en "The Little Rascals" (1994) fue detenido en Ohio tras no comparecer a una audiencia del 31 de diciembre de 2024 y por una infracción de tránsito del 29 de octubre de 2024. Hasta el momento, el detenido no ha emitido declaraciones y los detalles siguen siendo escasos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/04/2026 08:13 AM.
En Espectáculos y editada el 14/04/2026 08:25 AM.