Celia Cruz ingresa al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

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La legendaria cantante cubana será honrada con el Early Influence Award, reconociendo su impacto trascendente en la música moderna y su influencia sobre el rock y el pop internacionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/04/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 14/04/2026 09:29 AM.