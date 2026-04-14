Celia Cruz ingresa al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

La icónica voz de la salsa, Celia Cruz, ha sido oficialmente incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll 2026, recibiendo el Early Influence Award, una distinción que celebra a artistas cuya obra ha moldeado la identidad sonora de la música contemporánea.
El anuncio, realizado por John Sykes, presidente del recinto, subrayó que la incorporación de Cruz representa "el mayor honor en la música" y destaca la naturaleza transversal de los artistas seleccionados, cuya influencia trasciende géneros y fronteras.
El reconocimiento llega en una edición que también celebra a figuras de peso como Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons, todos ellos vinculados a corrientes que dialogan con el rock. En la categoría principal de intérpretes, la generación 2026 incluye a Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu‑Tang Clan y Joy Division/New Order.
La ceremonia se llevará a cabo el 14 de noviembre en Los Ángeles, reuniendo a distintas generaciones y estilos bajo la premisa de reconocer a quienes han transformado la música. La presencia de Celia Cruz en un recinto históricamente asociado al rock subraya el impacto de su estilo, presencia escénica y capacidad de conectar con públicos diversos, factores que la convirtieron en una referencia esencial para la evolución del rock & roll como fenómeno cultural.