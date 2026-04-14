Don Mancini confirma el regreso de Chucky al cine con una nueva película

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El creador de la saga, Don Mancini, anunció que está desarrollando una nueva entrega cinematográfica de Chucky, que continuará el canon de la franquicia y cerrará los hilos pendientes tras la cancelación de la serie televisiva.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/04/2026 02:28 PM.
En Espectáculos y editada el 14/04/2026 03:43 PM.