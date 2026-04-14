Don Mancini confirma el regreso de Chucky al cine con una nueva película

Chucky vuelve a la gran pantalla. El icónico muñeco asesino regresa oficialmente al cine después de la conclusión de la serie televisiva que mantuvo vivo al personaje durante tres temporadas. Don Mancini, creador de la franquicia, confirmó que la nueva película está en fase de desarrollo y escritura del guion.
El proyecto no será un reboot; seguirá la continuidad iniciada en 1988 y buscará ser "mucho más aterrador", retomando el horror gótico y claustrofóbico de La maldición de Chucky (1998) y Chucky (2013). Según Mancini, la trama abordará las consecuencias de los experimentos de fragmentación de alma que el muñeco realizó recientemente y lo llevará a un escenario completamente nuevo, después de haber invadido la Casa Blanca en la serie.
Si bien los detalles del guion se mantienen bajo reserva, se espera la posible aparición de personajes emblemáticos como Nica Pierce y Tiffany Valentine, cuya presencia es habitual en los guiones de Mancini. La película también incorporará los eventos de la serie, que actúa como una continuación directa de Cult of Chucky (2017), y servirá para cerrar el cliffhanger dejado al final de la tercera temporada, cancelada por reestructuraciones de Syfy y USA Network, no por falta de audiencia.
En cuanto al calendario, la producción se encuentra en la etapa de preproducción; expertos de la industria estiman que el rodaje podría iniciar a finales de 2026, con un estreno previsto para finales de 2026 o la primera mitad de 2027. No hay relación con el remake robótico de 2019; la nueva cinta seguirá la línea de tiempo original de Mancini.
Los fanáticos del terror esperan ansiosos la confirmación oficial de fechas y el reparto, mientras la industria observa cómo una de las franquicias más longevas del género horror se reinventa para una nueva generación.