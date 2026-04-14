Dagna Mata denuncia falta de pago y cambio de rol en el videoclip “Un vals”

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La modelo española Dagna Mata acusa a Christian Nodal y su equipo de no haberle pagado el trabajo acordado y de haberle convertido en protagonista sin su consentimiento, además de sufrir acoso y amenazas tras la publicación del video.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/04/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 14/04/2026 10:01 AM.