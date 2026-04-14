Dagna Mata denuncia falta de pago y cambio de rol en el videoclip “Un vals”

La modelo mexicana Dagna Mata, radicada en España, ha puesto en evidencia irregularidades en la producción del videoclip “Un vals” de Christian Nodal. Según la artista, la productora no le ha pagado el importe pactado, a pesar de que el contrato establecía el abono en treinta días; hoy, noventa días después, el dinero sigue sin llegar.
El rodaje tuvo lugar en febrero en la nieve de León, al norte de España. Mata asegura que fue contratada como extra, pero al ver la versión final del video descubrió que su presencia era prácticamente protagónica. “Yo pensé que iba a ser una chica que bailaba con otro actor, pero cuando vi el video me di cuenta que salgo prácticamente en toda la producción. Nunca me dijeron que iba a ser protagonista”, explicó.
Además del cambio de rol, la modelo denunció la ausencia de Christian Nodal durante la filmación y la contratación a través de una fotógrafa amiga, sin que exista contacto directo con el cantante. “La producción fue increíble, pero nunca tuve contacto con Christian Nodal”, añadió.
Tras la difusión del videoclip, Mata ha recibido acoso y amenazas, en parte vinculadas a comparaciones con Julieta Cazzuchelli, expareja del cantante. “He recibido muchísimo acoso. El fandom y la sociedad se han metido con cosas personales como mi imagen o mis tatuajes”, manifestó.
La modelo también reveló que se le ha presionado para firmar un acuerdo de confidencialidad que le impida hablar del caso, lo que ha repercutido en su trabajo. “Me han pedido que firme un contrato para no decir nada ni publicar nada. Esto ha tenido mucha repercusión en mi trabajo”, señaló.
Ante la falta de pago y el trato recibido, Mata está evaluando acciones legales con sus abogados y hace un llamado a la regularización y a la justa retribución en la industria musical y audiovisual, especialmente para las mujeres. “Muchas veces aceptamos trabajos porque necesitamos trabajar y no hay regularización ni buena retribución”, advirtió.
En cuanto a una posible disculpa pública, la modelo dejó claro que no le basta: “Las disculpas no me van a ayudar en nada. Lo que quiero es que se reconozca mi trabajo y poder seguir abriéndome camino”.