Fallece Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes

La comunidad del rock latino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista que formó parte de la icónica agrupación argentina Enanitos Verdes. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de WRProducciones en redes sociales, donde se publicó un emotivo mensaje de despedida.
El secretario de Cultura de la provincia de Mendoza confirmó la muerte del artista mediante un comunicado en sus redes, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre la causa del deceso.
Según reportes de medios locales como Los Andes, Staiti habría contraído una infección bacteriana durante uno de sus viajes a México. La infección, combinada con su condición de celíaco, habría desencadenado una crisis de salud que complicó su estado. Por su parte, el diario Clarín indicó que el músico se encontraba en proceso de recuperación tras una hospitalización de un mes, durante la cual perdió 33 libras (aproximadamente 15 kilogramos).
Felipe Staiti se había consolidado como una figura clave en la escena del rock en español, participando en giras internacionales y colaborando en varios álbumes de Enanitos Verdes que dejaron huella en la música latinoamericana.
La noticia ha generado una ola de condolencias en redes sociales, donde colegas, fanáticos y personalidades del medio musical expresaron su pesar y recordaron la trayectoria del guitarrista. Entre los mensajes más destacados se encuentran los de los integrantes de la banda, que describieron a Staiti como “un hermano de música” y “una pieza fundamental del sonido que definió a Enanitos Verdes”.
Hasta el momento, la familia del artista no ha emitido un comunicado oficial y se desconoce la fecha y lugar exactos del funeral. Las autoridades sanitarias no han proporcionado información adicional sobre la posible relación entre la infección y la condición celíaca del músico.
Se espera que en los próximos días se publiquen más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y se realicen homenajes oficiales por parte de instituciones culturales y del sector musical.