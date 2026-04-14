Fallece Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes

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El músico argentino Felipe Staiti, reconocido por su paso por la legendaria banda de rock Enanitos Verdes, murió recientemente. Las causas exactas aún no se confirman, aunque medios locales indican una infección bacteriana agravada por su condición de celíaco.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/04/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 14/04/2026 08:20 AM.