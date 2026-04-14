Karely Ruiz responde a Alfredo Adame tras la polémica pelea en el Ring Royale 2026

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La influencer Karely Ruiz asegura no haber recibido la demanda que Alfredo Adame habría iniciado contra ella y su esposo Johnny Echeverría, luego de la violenta discusión que surgió durante la ceremonia de pesaje del evento de boxeo amateur Ring Royale 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/04/2026 02:21 PM.
En Espectáculos y editada el 14/04/2026 04:16 PM.