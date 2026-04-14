Karely Ruiz responde a Alfredo Adame tras la polémica pelea en el Ring Royale 2026

Karely Ruiz, influencer y modelo de OnlyFans, declaró que sigue a la espera de la demanda que, según afirma el conductor Alfredo Adame, habría presentado contra ella y su esposo, Johnny Echeverría, tras la acalorada pelea que se desató minutos después de la ceremonia de pesaje del Ring Royale 2026.
Ruiz manifestó que nunca le ha llegado el documento legal, aunque recibió una advertencia de que eventualmente sería notificada. En la entrevista, la regiomontana recordó los hechos que originaron el conflicto: su esposo habría golpeado primero a Adame, pero también señaló que una persona acompañante del conductor habría agredido a Echeverría.
El Ring Royale 2026, evento de boxeo amateur celebrado el 15 de marzo en la Arena Monterrey, contó con la participación de Alfredo Adame y Karely Ruiz, quienes subieron al ring contra Carlos Trejo y Marcela Mistral, respectivamente. Tras la discusión, Adame amenazó con demandar a la pareja y solicitó que Johnny Echeverría fuera vetado del evento.
En otro frente, Poncho de Nigris recibió la petición de Adame de excluir a Johnny del programa, pero la rechazó. Echeverría acompañó a su esposa al reality "La Mansión VIP", producido por HotSpanish y transmitido en vivo 24/7 desde el canal de YouTube del influencer desde el 12 de abril.
Hasta el momento, no se ha presentado formalmente la demanda y Karely Ruiz mantiene su postura de que la notificación aún no ha llegado.