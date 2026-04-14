Salón de la Fama del Rock & Roll anuncia su clase 2026

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El Salón de la Fama del Rock & Roll reveló los ocho artistas que integrarán la clase 2026, entre ellos Phil Collins, Oasis, Billy Idol, Wu‑Tang Clan, Luther Vandross, Sade, Joy Division/New Order e Iron Maiden, y anunció los premios de Influencia Temprana, Excelencia Musical y Ahmet Ertegun.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/04/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 14/04/2026 09:06 AM.