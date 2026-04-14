Salón de la Fama del Rock & Roll anuncia su clase 2026

El Salón de la Fama del Rock & Roll confirmó este lunes la lista de inductados para la edición 2026, que será celebrada en noviembre en Los Ángeles. La clase está compuesta por ocho artistas: Phil Collins, Oasis, Billy Idol, Wu‑Tang Clan, Luther Vandross, Sade, Joy Division/New Order e Iron Maiden.
Los nombres fueron anunciados en vivo durante el episodio especial “Rock & Roll Hall of Fame Night” del programa American Idol, conducido por Ryan Seacrest y Lionel Richie. De los 17 candidatos que integraron la boleta, diez aparecían por primera vez, lo que refleja la diversidad de géneros representados —rock, hip‑hop, pop, soul y música latina—.
Phil Collins, Luther Vandross y Wu‑Tang Clan ingresan al salón en su primera nominación. Collins logra un reconocimiento doble, pues ya había sido incluido en 2010 como miembro de Genesis, sumándose ahora al reducido grupo de artistas con dos inducciones. Billy Idol y Sade lo logran en su segunda postulación, mientras que Iron Maiden, Joy Division/New Order y Oasis obtienen el honor en su tercera nominación.
John Sykes, presidente del Salón, declaró que la inducción es “el honor más alto de la música” y anticipó que la ceremonia será “una noche inolvidable”. La única mujer entre los ocho inductados en la categoría de intérpretes es Sade, un dato resaltado por USA Today al señalar que la clase 2026 cuenta con una sola representante femenina.
Entre los artistas que no lograron el ingreso se encuentran Mariah Carey (negada por tercera vez), Lauryn Hill, Pink, The Black Crows, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, INXS y Shakira. New Edition, pese a haber recibido más de un millón de votos populares, quedó fuera, convirtiéndose en el tercer caso en la historia del Salón de no ser incorporado pese al voto mayoritario, después de Phish (2025) y Dave Matthews Band (2020).
Durante el periodo de votación pública, del 25 de febrero al 3 de abril, se emitieron casi 9.5 millones de votos. Los siete artistas con mayor número de votos recibieron un voto adicional en el conteo final.
Además de los inductados, el Salón otorgará el Premio a la Influencia Temprana a Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons; el Premio a la Excelencia Musical a Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin; y el Premio Ahmet Ertegun, de manera póstuma, a Ed Sullivan, cuyo programa televisivo fue escenario de actuaciones históricas como las de Elvis Presley, Rolling Stones y los Beatles en 1964.
La ceremonia de inducción se grabará el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles —sede por segundo año consecutivo— y se transmitirá en ABC y Disney+ en diciembre, con fecha aún por confirmar. La edición 2027 retornará a la sede histórica del Salón en Cleveland.