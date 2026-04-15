Cate Blanchett encarna a Martha Stewart en la esperada biografía cinematográfica

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La actriz ganadora del Oscar, Cate Blanchett, interpretará a la icónica empresaria y gurú del estilo de vida, Martha Stewart, en la película biográfica titulada provisionalmente “Good Thing”, dirigida por Janicza Bravo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 12:20 PM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 12:40 PM.