Cate Blanchett encarna a Martha Stewart en la esperada biografía cinematográfica

Hollywood se prepara para un nuevo gran proyecto biográfico. La aclamada actriz australiana Cate Blanchett, conocida por sus papeles en Elizabeth y Blue Jasmine, ha sido confirmada como la protagonista de la película que retratará la vida de Martha Stewart, la empresaria que ha definido el buen gusto en los hogares norteamericanos durante más de cuatro décadas.
Durante la premier en Nueva York del documental Brunello: The Gracious Visionary, la propia Stewart confirmó que la cinta, cuyo título provisional es Good Thing, ya está en producción. "Escuché los rumores y ahora son una realidad oficial", comentó la magnate de 84 años, quien sigue activa publicando libros y lanzando colecciones de electrodomésticos.
La elección de Blanchett ha sido recibida con entusiasmo por la crítica. La actriz, ganadora de dos premios Oscar, es considerada la opción ideal para capturar el perfeccionismo y la complejidad emocional de la gurú del estilo de vida. "Su capacidad para interpretar personajes históricos con profundidad y elegancia la convierte en la candidata perfecta", señaló un portavoz de la productora.
Dirigida por Janicza Bravo, conocida por su estilo visual distintivo en Zola, la película promete un enfoque audaz que combinará cronología y estudio psicológico. Según informes de Variety y People, la trama abarcará desde los inicios de Stewart como modelo y corredora de bolsa en Wall Street, hasta la fundación de su negocio de catering en el sótano de su casa en Connecticut y el meteórico ascenso de Martha Stewart Living Omnimedia en los años noventa.
El guion también abordará episodios críticos de su vida, como el escándalo de ImClone Systems en 2001, su juicio mediático, la condena y los cinco meses de prisión en 2004, y su posterior reinvención como ícono de la cultura pop. La película buscará mostrar que, detrás de cada receta perfecta y cada proyecto de decoración, se esconde una mente estratégica y una determinación de acero.
Con una producción que reúne a talentos de primer nivel y una historia que combina éxito empresarial, controversia y resiliencia, la biografía de Martha Stewart se perfila como una de las películas más esperadas del año.