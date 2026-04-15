Dra. Sandra Lee, “Dr. Pimple Popper”, revela que sufrió un derrame cerebral

La doctora Sandra Lee, conocida mundialmente como “Dr. Pimple Popper”, reveló que sufrió un derrame cerebral isquémico mientras grababa su programa de televisión. El incidente ocurrió en noviembre de 2025, durante la producción del reality Dr. Pimple Popper: Breaking Out, en el que atiende a pacientes con diversas afecciones dermatológicas.
Según el propio testimonio de Lee, los primeros síntomas fueron sudoración intensa, sensación de inquietud y dolores punzantes en una pierna. Horas después, la situación empeoró: presentó dificultad para caminar, debilidad en un lado del cuerpo y problemas para articular palabras, lo que la llevó a buscar atención médica de urgencia. En el hospital, los especialistas confirmaron un accidente cerebrovascular isquémico, causado por la obstrucción del flujo sanguíneo al cerebro.
La doctora explicó que varios factores de salud que no tenía bajo control —presión arterial alta, colesterol elevado y estrés— podrían haber contribuido al evento. Tras el diagnóstico, la producción del programa se detuvo durante aproximadamente dos meses para permitir su recuperación.
Durante ese periodo, Lee se sometió a terapias físicas y ocupacionales enfocadas en recuperar la fuerza de su mano izquierda y la claridad del habla. En enero de 2026 regresó a los estudios, aunque reconoce que aún persisten secuelas leves, como menor fuerza en la mano y ligeras dificultades al hablar.
El derrame cerebral isquémico es el tipo más frecuente de accidente cerebrovascular y ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria cerebral, impidiendo el suministro de oxígeno y nutrientes. La rapidez en la atención médica es crucial para minimizar el daño neuronal y favorecer la recuperación.
Lee aprovechó su experiencia para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular —dificultad para hablar, debilidad unilateral, problemas de coordinación y confusión— y buscar ayuda inmediata.