Dra. Sandra Lee, “Dr. Pimple Popper”, revela que sufrió un derrame cerebral

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La dermatóloga Sandra Lee confesó que en noviembre de 2025, mientras filmaba el reality “Dr. Pimple Popper: Breaking Out”, padeció un accidente cerebrovascular isquémico que la obligó a suspender la producción por dos meses y a someterse a rehabilitación, aunque ya volvió al aire en enero de 2026 con secuelas leves.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 11:11 AM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 11:35 AM.