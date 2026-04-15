Warner Bros. confirma estreno de "Gladys", la precuela de "La Hora de la Desaparición"

...

En el CinemaCon, Warner Bros. anunció que la película “Gladys”, dirigida por Zach Cregger y que servirá como precuela de “La Hora de la Desaparición”, llegará a los cines el 8 de septiembre de 2028, reforzando su apuesta por el terror y la expansión de franquicias.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 11:46 AM.