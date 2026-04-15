Warner Bros. confirma estreno de "Gladys", la precuela de "La Hora de la Desaparición"

Durante la reciente edición del CinemaCon, Warner Bros. reveló oficialmente la fecha de estreno de “Gladys”, la esperada precuela de La Hora de la Desaparición. La cinta, que explorará los orígenes del personaje Gladys, se proyectará en salas mexicanas y del mundo a partir del 8 de septiembre de 2028.
El proyecto está bajo la dirección de Zach Cregger, quien ha sido aclamado por su trabajo en el género de terror. Aunque la película se centrará en una etapa anterior de la vida de Gladys, aún no se ha confirmado si Amy Madigan retomará su papel o si el estudio optará por una actriz más joven para representar al personaje en su juventud.
El anuncio también incluyó una hoja de ruta estratégica de Warner Bros. para los próximos años, que contempla el desarrollo de nuevas entregas y spin‑offs dentro del universo de La Hora de la Desaparición. Con esta iniciativa, el estudio refuerza su compromiso con el terror como pilar fundamental de su catálogo y busca consolidar una franquicia de largo plazo.
Los seguidores del género y los fanáticos de la saga ya anticipan la llegada de “Gladys”, que promete ampliar la mitología del universo y ofrecer nuevas capas narrativas que enriquecerán la experiencia cinematográfica.