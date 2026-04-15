Godzilla Minus Zero: revelan el primer tráiler en la CinemaCon de Las Vegas

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Durante la CinemaCon, Toho presentó el tráiler de “Godzilla Minus Zero”, dirigida por Takashi Yamazaki, que mostrará al icónico kaiju frente a la Estatua de la Libertad. La secuela de “Godzilla Minus One” llegará a EE. UU. el 6 de noviembre y continuará la historia de la familia Shikishima en 1949.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 11:07 AM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 11:27 AM.