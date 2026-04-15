Godzilla Minus Zero: revelan el primer tráiler en la CinemaCon de Las Vegas

En la jornada del martes en la CinemaCon de Las Vegas, la productora japonesa Toho sorprendió a los asistentes al estrenar el primer tráiler de Godzilla Minus Zero. El avance muestra al monstruo más famoso del cine japonés enfrentándose cara a cara con la Estatua de la Libertad en una devastadora escena ambientada en la ciudad de Nueva York.
Dirigida por Takashi Yamazaki, la película es la continuación directa de Godzilla Minus One, que alcanzó una recaudación mundial de 116 millones de dólares y se convirtió en la primera cinta de lengua no inglesa en ganar el Óscar a los mejores efectos visuales. Yamazaki declaró ante los dueños de salas de cine en el Colosseum del Caesars Palace que “la inmensa escala y terror de Godzilla, al igual que la lucha humana por sobrevivir, llevará al límite a sus pantallas y a sus audiencias”.
Ambientada en 1949, dos años después de los hechos de Minus One, la nueva entrega seguirá a la familia Shikishima, interpretada por Ryûnosuke Kamiki y Minami Hamabe, mientras enfrentan un desafío aún más duro. El tráiler incluye imágenes de un piloto, la destrucción de la ciudad, momentos de tristeza y la imponente llegada del kaiju a Nueva York.
Godzilla Minus Zero se estrenará en los cines de Estados Unidos el 6 de noviembre de 2024. La presentación también sirvió de plataforma para que Neon, distribuidora indie responsable de Parásitos y Anora, anunciara su catálogo de próximos estrenos, entre los que destacan Hope, I Love Boosters y A Place in Hell.
Con la expectativa generada por el avance, los fanáticos y la industria esperan que la nueva entrega mantenga el éxito de su predecesora y consolide a Godzilla como un referente global del cine de monstruos.