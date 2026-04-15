Policía de Victoria abre investigación por presunta agresión sexual de Katy Perry contra Ruby Rose

La Policía del estado de Victoria, Australia, ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por la actriz Ruby Rose contra la cantante estadounidense Katy Perry. Según la acusación, los hechos ocurrieron en 2010 dentro de una discoteca del centro de Melbourne, cuando Rose tenía poco más de 20 años.
En una publicación en Threads, Rose relató que la cantante la observó mientras descansaba sobre el regazo de su mejor amiga y, presuntamente, se agachó, se bajó la ropa interior y le “restregó su asquerosa vagina en la cara”, provocándole vómitos. La actriz, conocida por sus papeles en series como Orange Is the New Black y Batwoman, indicó que en su momento describió el episodio como una “anécdota graciosa de borracha”, pero que ahora ha presentado una denuncia formal ante las autoridades.
El representante de Katy Perry, en comunicado enviado a Variety, negó rotundamente los señalamientos, calificándolos de “mentiras peligrosas e imprudentes”. Además, sostuvo que Rose posee un historial documentado de hacer acusaciones públicas graves en redes sociales, las cuales han sido desmentidas por los involucrados.
Las autoridades australianas confirmaron el miércoles que la investigación está en curso, pero no ofrecieron más detalles mientras el caso sigue bajo indagación. Rose señaló que, por indicaciones policiales, no podrá comentar más al respecto.
Este caso se suma a la creciente atención mediática sobre denuncias de agresiones sexuales en la industria del entretenimiento, y se espera que la investigación de la policía de Victoria arroje más información en los próximos días.