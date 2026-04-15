Policía de Victoria abre investigación por presunta agresión sexual de Katy Perry contra Ruby Rose

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La policía del estado australiano de Victoria inició una investigación tras la denuncia de la actriz Ruby Rose, quien acusa a la cantante Katy Perry de una agresión sexual ocurrida en 2010 en una discoteca de Melbourne. La representante de Perry desestima las acusaciones, calificándolas de “mentiras peligrosas”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 10:39 AM.