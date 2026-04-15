Karol G revela experiencia con un manager que "cruzó la línea"

La cantante colombiana Karol G, una de las figuras más influyentes del reguetón y la música urbana a nivel mundial, habló en una entrevista con Alex Cooper, anfitriona del popular podcast Call Her Daddy, sobre una vivencia que marcó sus primeros pasos en la industria musical.
Según la artista, un manager que la representaba al inicio de su carrera “cruzó la línea” al acosarla, una situación que la hizo contemplar abandonar la música por completo. Karol G explicó que, aunque no reveló la identidad del agresor, el episodio la dejó con la sensación de que su voz no era escuchada ni valorada en un entorno mayoritariamente masculino.
“Pensé en alejarme de la industria. Mi padre no lo entendía al principio, pero yo sentía que estaba en una posición secundaria, obligada a aceptar lo que ellos decidían”, declaró la cantante. “Si alguien te hace sentir incómoda, irrespetada o sin dignidad, nada bueno va a pasar. No es el camino; solo te hará perder tiempo y a ti misma”.
Karol G subrayó la importancia de que las jóvenes artistas y, en general, las mujeres, aprendan a alzar la voz ante situaciones de abuso o discriminación. “Las niñas necesitan entender que tienen que hablar. No hay otro camino”, afirmó.
El testimonio de la artista llega en un momento en que la industria musical enfrenta crecientes denuncias de acoso y desigualdad de género. Organizaciones de derechos de las mujeres y colectivos de artistas han pedido reformas estructurales para garantizar entornos seguros y equitativos.
La cantante, conocida como “La Bichota”, continuará su gira mundial y se presentará este fin de semana en el festival Coachella, donde interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Tusa” y “Bichota”.