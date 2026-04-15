Karol G revela experiencia con un manager que "cruzó la línea"

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En una entrevista con Alex Cooper antes de su presentación en Coachella, la cantante colombiana Karol G recordó un episodio de acoso por parte de un manager al inicio de su carrera, lo que la hizo considerar abandonar la música. La artista denunció la falta de respeto en la industria y llamó a las mujeres a alzar la voz.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 10:56 AM.