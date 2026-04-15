Madonna regresa al dancefloor con “Confessions II”

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La icónica cantante anuncia su nuevo disco, Confessions II, previsto para el 3 de julio de 2026. El proyecto retoma el sonido de “Confessions on a Dance Floor”, cuenta con el productor Stuart Price y se presenta como una experiencia ritualista de baile y comunidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 11:12 AM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 11:42 AM.