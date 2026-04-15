Madonna regresa al dancefloor con “Confessions II”

Madonna confirmó este 15 de abril de 2026 el lanzamiento de su próximo álbum, Confessions II, una secuela directa de Confessions on a Dance Floor (2005). El disco, que llegará a todo el mundo el 3 de julio, marca su regreso a la música de pista de baile y su reencuentro con el productor británico Stuart Price, quien colaboró en el álbum original.
En un manifiesto publicado junto al anuncio, la artista describió el proyecto como una “exploración del dancefloor entendido como un espacio ritualista donde el movimiento reemplaza al lenguaje”. Según Madonna y Price, “debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos; son prácticas espirituales que hemos realizado durante miles de años”. Añadieron que la pista de baile es “un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad” y que el sonido, la luz y la vibración “transforman nuestras percepciones, arrastrándonos a un estado similar al trance”.
El sencillo principal, One Step Away, ya tiene un adelanto en YouTube. En él, la cantante recita un monólogo sobre la libertad que le brinda la pista de baile: “Puedo ser quien quiera ser… aquí me siento tan libre”. La base musical es deep house, con una línea de bajo que, según la propia Madonna, “no solo la escuchamos, sino que la sentimos, alterando nuestra conciencia y disolviendo el ego y el tiempo”.
Musicalmente, Confessions II retoma el estilo de su predecesor, que incluyó éxitos como “Hung Up” y “Sorry”. Después de explorar pop, R&B, hip‑hop y fado en álbumes como Hard Candy, MDNA, Rebel Heart y Madame X, este será su primer trabajo de estudio en siete años y coincide con su regreso a Warner Records, sello que ha sido “un verdadero socio” a lo largo de su carrera.
El anuncio llega en un periodo activo para la artista: ha lanzado remixes de la era Ray of Light bajo el título Veronica Electronica, material inédito de Bedtime Stories y colaboró con The Weeknd y Playboi Carti en la canción “Popular” para la serie The Idol. Además, tras una grave infección bacteriana en 2023, culminó la Celebration Tour con un concierto histórico en Río de Janeiro ante 1,6 millones de espectadores.
Por el momento, no se han anunciado fechas de gira vinculadas a Confessions II. Sin embargo, Madonna ha enfatizado que el proyecto se concibe como “un regreso a la pista de baile con una propuesta centrada en la experiencia colectiva y física de la música”.