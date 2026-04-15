Maxine Woodside, a los 77 años, posa desnuda y rompe esquemas de belleza en México

Maxine Woodside sorprendió al público mexicano al posar desnuda a sus 77 años en la exposición fotográfica “Las Formas del Alma”, organizada por el reconocido fotógrafo Uriel Santana. La sesión, que se exhibe en el Hotel Live Aqua Bosques, en Bosques de las Lomas, busca retratar la honestidad del cuerpo humano sin retoques ni filtros, y la comunicadora aceptó el reto para dar visibilidad a los adultos mayores en el arte contemporáneo.
Durante la presentación, Woodside declaró que nunca antes había posado sin ropa y que la invitación de Santana le pareció una oportunidad para “mostrar que no es un cuerpo de chava, sino el de una abuelita que también merece ser vista”. La conductora resaltó la confianza mutua basada en años de respeto y cariño, lo que le permitió aceptar la propuesta sin reservas.
El proyecto, que también incluye a figuras como Erika Buenfil, Aylín Mujica, José Ron, Bárbara Mori y Shanik Berman, pretende romper los prejuicios tradicionales sobre la belleza femenina y fomentar el orgullo por el propio cuerpo en cualquier etapa de la vida. Berman, a sus 67 años, describió su participación como “un privilegio” y una declaración de autoafirmación.
Las imágenes publicadas generaron una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde seguidores celebraron la valentía de Woodside y el mensaje de aceptación que transmite la exposición. El público que visita la muestra puede experimentar una propuesta artística que invita a reflexionar sobre la relación entre edad, cuerpo y autoestima.
Con esta acción, Maxine Woodside se consolida como una voz influyente que, más allá del entretenimiento, impulsa la discusión sobre la representación de los adultos mayores en los medios y el arte, recordando que la belleza no tiene fecha de caducidad.