Maxine Woodside, a los 77 años, posa desnuda y rompe esquemas de belleza en México

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La conductora de “Todo para la mujer” protagoniza la exposición “Las Formas del Alma” al aparecer sin ropa, promoviendo la aceptación del cuerpo en la tercera edad y desafiando los prejuicios estéticos tradicionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 04:20 PM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 04:36 PM.