Fallece Franco Figueroa, timbalero de Caleta e Cumbia, tras grave accidente en Chile

El mundo de la cumbia y la música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Franco Omar Figueroa Tapia, timbalero de la agrupación Caleta e Cumbia, a los 33 años de edad.
Según los primeros reportes publicados en redes sociales y corroborados por diversos medios locales, el accidente ocurrió en la Ruta 5 Norte, sector Peñuelas de Coquimbo, donde el vehículo en el que viajaba el músico colisionó de forma violenta. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro.
Franco Figueroa, conocido por su energía en el escenario y su aporte al sonido distintivo de la cumbia caleta, dejó atrás a su esposa, dos hijos y tres hermanos, quienes compartían su pasión por la música y el deporte.
Tras la noticia, varios perfiles especializados en música y seguidores de la banda expresaron su pésame a través de mensajes que fueron repostados en las redes oficiales de Caleta e Cumbia. La agrupación, por su parte, rindió un homenaje al artista, recordándolo con una interpretación especial de sus temas más emblemáticos.
El fallecimiento de Franco Figueroa se ha convertido en tendencia en plataformas digitales, subrayando el impacto que tuvo en la escena musical y la profunda tristeza que genera su partida prematura.