Fallece Franco Figueroa, timbalero de Caleta e Cumbia, tras grave accidente en Chile

...

El músico chileno Franco Omar Figueroa Tapia, de 33 años, integrante de la agrupación Caleta e Cumbia, murió en un accidente vehicular en la Ruta 5 Norte, sector Peñuelas de Coquimbo. La noticia se difundió a través de redes sociales y medios locales, y ha generado condolencias de la comunidad musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 04:39 PM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 04:49 PM.