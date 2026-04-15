Fallece Lucha Moreno, icónica cantante ranchera y madre de Mimí de Flans

La comunidad artística mexicana está de luto tras el fallecimiento de Irma Gloria Ochoa Salinas, mejor conocida como Lucha Moreno, quien murió el miércoles 15 de abril, a tan solo dos días de cumplir 87 años.
La noticia fue confirmada por su hija Irma Angélica Hernández Ochoa, conocida artísticamente como Mimí, integrante del grupo pop Flans. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Mimí informó que su madre falleció rodeada de sus seres queridos, aunque no especificó la causa del deceso.
Lucha Moreno nació el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León. Inició su carrera artística en 1957 con la película Asesinos, S.A., donde interpretó el tema “La noche de mi mal”. Su carisma y talento la catapultaron al estrellato, consolidándose como una de las voces más representativas de la música ranchera.
Durante la década de 1960, Moreno protagonizó películas como Las hijas del Amapolo (1962), Lupe Balazos (1964) y Los dos apóstoles (1966). En la televisión, dejó huella en telenovelas clásicas como Quinceañera, Amor en silencio, Amor de nadie y Te sigo amando.
Su faceta musical fue igualmente prolífica: más de veinte discos en el género vernáculo y, en 1962, formó un exitoso dueto con José Juan Hernández, con quien también contrajo matrimonio y formó una familia.
Tras el anuncio de su fallecimiento, la publicación de Mimí se inundó de mensajes de apoyo y despedida de artistas y personalidades que convivieron con Lucha Moreno, entre ellos: Juan Gabriel, Pedro Infante Jr., María José y Los Tigres del Norte. Muchos recordaron su calidez humana, su entrega escénica y su legado como pionera de la música ranchera.
El legado de Lucha Moreno permanecerá vivo en la historia del espectáculo mexicano, tanto por su contribución al cine, la televisión y la música, como por la influencia que dejó en las nuevas generaciones de artistas, incluida su propia hija, Mimí, quien continúa honrando su memoria en el escenario.