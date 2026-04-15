Fallece Lucha Moreno, icónica cantante ranchera y madre de Mimí de Flans

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La actriz y cantante Lucha Moreno murió el 15 de abril de 2026, a dos días de cumplir 87 años, rodeada de su familia. Su hija, la cantante Mimí de Flans, confirmó el deceso sin revelar causas y recibió cientos de mensajes de apoyo de la comunidad artística.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 09:44 AM.