Roberto Palazuelos explica por qué abandonó la política: “Tiré mucho dinero”

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El actor y empresario Roberto Palazuelos reveló en una entrevista los motivos que lo llevaron a retirarse de la vida política, entre los que destacan la corrupción, el ambiente hostil y el elevado costo económico de su campaña senatorial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/04/2026 04:42 PM.
En Espectáculos y editada el 15/04/2026 04:57 PM.