Roberto Palazuelos explica por qué abandonó la política: “Tiré mucho dinero”

Roberto Palazuelos, conocido como el “Diamante Negro”, confesó en una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin que abandonó su incursión en la política mexicana porque el entorno le resultó desagradable y costoso. El actor había buscado la gubernatura de Quintana Roo y, más recientemente, la candidatura al Senado por Movimiento Ciudadano, pero decidió retirarse tras percibir “muchísima corrupción” y “compra de voto”.
Palazuelos explicó que su motivación inicial fue “evitar situaciones que iban a destruir la República”, por lo que quiso ejercer desde la Cámara Alta. Sin embargo, describió el ambiente político como “hueva” y “un entorno que no me gustó nada”. Señaló que, a pesar de sus buenas intenciones, la corrupción y las prácticas ilícitas fueron determinantes para su salida.
En la contienda senatorial de 2024, el empresario obtuvo 103,000 votos, pero admitió que la campaña le supuso un gasto considerable: “Aparte tiré mucho dinero ahí, en la política tiras mucho dinero. Es una estupidez”.
Respecto a Quintana Roo, Palazuelos reconoció que el estado se benefició de la 4T con obras como el Aeropuerto de Tulum, el puente sobre la laguna y el Tren Maya, aunque criticó la falta de resultados económicos a nivel nacional. También denunció el robo a turistas y propuso que las investigaciones se persigan de oficio, aun cuando la víctima abandone el país.
En cuanto a la administración actual, elogió los avances en seguridad bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, pero advirtió sobre la deuda pública, el crecimiento económico y el sistema de salud, que considera insuficientes. Palazuelos concluyó que, aunque no se arrepiente de haber participado, “es un ambiente que no me gusta”.